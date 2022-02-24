لبنان

توقيف إثنين من مروجي المخدرات في الجنوب

Lebanon 24
24-02-2022 | 11:08
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص بتخزين مواد مخدرة داخل أحد المنازل في بلدة بيت ليف - بنت جبيل، بغية بيعها وترويجها في البلدة المذكورة والقرى المجاورة.
 
نتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات، تم التوصل إلى تحديد مكان المنزل وهوية مالكه، ويدعى م. م. (مواليد عام 1992، لبناني).
 
على الأثر، دهمت قوة من المفرزة المكان والقت القبض على المشتبه به بالرغم من قيامه بالتهديد بإيذاء نفسه.
 
بتفتيشه، ضبطت كمية من مادة حشيشة الكيف مقسمة ومعدة للترويج.
 
وفي سياق منفصل، ونتيجة كمين محكم في محلة القناية/ صيدا، تمكنت مفرزة استقصاء الجنوب، من توقيف أحد المطلوبين للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم ترويج مخدرات، ويدعى أ. م. (مواليد عام 1988، مصري).
 
واودعا مع المضبوطات المرجع المختص، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص".
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