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لبنان
موعد النطق بحكم الاستئناف في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي في هذا التاريخ
Lebanon 24
24-02-2022
|
11:17
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أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في تعميم، أن "غرفة الاستئناف في المحكمة حددت يوم الخميس 10 آذار/مارس 2022 موعدا للنطق بحكم الاستئناف في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي (STL-11-01) وذلك في جلسة علنية تعقد عند الساعة 14.00 بتوقيت وسط أوروبا".
وأشار التعميم الى أن "وقائع الجلسة تبث مباشرة على الموقع الإلكتروني للمحكمة ويمكن متابعتها باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية. وستعقد الجلسة على شبكة الإنترنت ولن يمنح أي اعتماد لدخول شرفة الجمهور أو قاعة الإعلام".
وذكرت المحكمة بانه "في 18 آب/أغسطس 2020، نطقت غرفة الدرجة الأولى بحكمها في قضية عياش وآخرين وأعلنت بالإجماع أن السيد سليم جميل عياش مذنب على نحو لا يشوبه شك معقول فيما يخص كل التهم المسندة إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل. وأعلنت غرفة الدرجة الأولى أيضا أن السادة حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا غير مذنبين فيما يخص جميع التهم المسندة إليهم".
ولفتت الى أن المدعي العام قدم استئنافا إلى غرفة الاستئناف طعنا في الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي، القضية STL-11-01 (المدعي العام ضد عياش وآخرين سابقا). وأودع المدعي العام مذكرة استئناف في 29 آذار/مارس 2021 ثم أودعت جهتا الدفاع عن السيدين مرعي وعنيسي مذكرتين أجابتا فيهما عن الاستئناف. وتلقت غرفة الاستئناف أيضا حججا قدمها الادعاء ردا على مذكرتي الدفاع، فضلا عن ملاحظات من الممثل القانوني للمتضررين. وأجابت جهة الدفاع عن السيد مرعي عن هذه الملاحظات. وعقدت غرفة الاستئناف جلسة استئناف في الفترة الممتدة من 4 إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021".
وأوضحت أن "المادة 188، الفقرة (دال) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة تقضي بأن تنطق غرفة الاستئناف بحكمها في جلسة علنية يكون الفريقان والمتضررون المشاركون في الإجراءات قد أعلموا مسبقا بموعدها. وعملا بهذه المادة، حددت غرفة الاستئناف يوم الخميس 10 آذار/مارس 2022 موعدا للنطق بحكم الاستئناف".
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