لبنان

حزب الله: ندعو إلى اليقظة ومواصلة الجهود الممتازة

Lebanon 24
24-02-2022 | 11:29
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أصدر حزب الله البيان التالي:

يشيد حزب الله بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات والمتمثل بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الوهابي الإرهابي ضد لبنان واللبنانيين وضد أهلنا الشرفاء في الضاحية الجنوبية، يضاف إلى الإنجاز النوعي بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني والتجسس على المقاومة ومواقعها وعناصر قوتها.

إننا إزاء هذه المخاطر المتنوعة التي تهدد لبنان وشعبه ومناعته الداخلية، ندعو إلى اليقظة والتنبه ومواصلة الجهود الممتازة  ورفع ‏مستوى الجهوزية والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية وعدم ‏السماح ‏للعدو من الإستفادة من أي ثغرة محتملة في ظل ‏الأوضاع الإقتصادية ‏والإجتماعية الراهنة.  ‏
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