لبنان

ملف اللبنانيين في أوكرانيا... هذا ما أعلنه بو حبيب

Lebanon 24
24-02-2022 | 11:37
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 أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بوحبيب ان "وزارة الخارجية تتابع عن كثب أوضاع اللبنانيين في أوكرانيا، وقد انشأنا خلية أزمة  للتنسيق بين الديبلوماسيين في الإدارة المركزية وسفرائنا في أوكرانيا وروسيا وبولندا ورومانيا، كون الدول الثلاث سينتقل اليها اللبنانيون المتواجدون في أوكرانيا، وكان لي اجتماعات مع سفراء الدول الأربعة اليوم لتسهيل أمور اللبنانيين، اذا ما وصلوا الى حدود اي بلد من هذه البلدان ووعد السفراء بالمساعدة. واستحدثنا  تطبيقا لتسهيل اسماء الراغبين بالمغادرة من ابنائنا المقيمين في اوكرانيا".
 
وسيصدر لاحقا عن وزارة الخارجية بيان سياسي حيال ما يحصل في أوكرانيا وهو يعبر عن موقف لبنان بموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
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