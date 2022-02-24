أبو حيدر زار نقابة المحامين واجتمع مع لجنة حماية المستهلك: لملاقاة جهود وزارة الاقتصاد بمتابعة المحاضر مع القضاء المختص

زار المدير العام لوزارة الإقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر نقابة المحامين في بيروت حيث استقبله النقيب ناضر كسبار، وعقد "اجتماعا مثمرا مع لجنة حماية المستهلك، بحضور رئيس اللجنة المحامي عباس صفا والأعضاء"، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لأبو حيدر.ولفت البيان الى أن "النقيب كسبار رحب بالمدير العام وبأعضاء اللجنة، مثنيا على عملها الدؤوب منذ اللحظة الأولى لتشكيلها. بعدها عرض المدير العام المعطيات المتوفرة وما تقوم به وزارة الإقتصاد والتجارة من مكافحة غش واحتكار ووعد بتسليم النقابة مسودة مشروع تعديل القانون المتعلق بحماية المستهلك للاطلاع عليه من قبل النقابة التي هي بالنتيجة مرجع قانوني بهذا الخصوص، مضيفا ان المنافسة هي التي تصحح الأسعار. وتمنى على النقابة ملاقاة الجهود المبذولة من الوزارة عبر متابعة المحاضر مع القضاء المختص. ولفت الى أن المحامين يستطيعون الدخول إلى الوزارة مع كافة التسهيلات اللازمة بناء على تمنيات النقيب كسبار وهذا ما يحصل حاليا. كما ألقى رئيس اللجنة والأعضاء عدة كلمات ومداخلات وطرحوا الأسئلة المفيدة حول الموضوع. وفي الختام شكر النقيب كسبار المدير العام على حضوره إلى دار النقابة وهي خطوة تدل على فعاليته ونشاطه وحسن متابعة للأمور".