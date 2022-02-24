لبنان

جنبلاط: لتستمر جهود السعودية التاريخية في تحصين الدور العربي

Lebanon 24
24-02-2022 | 11:45
A-
A+
Doc-P-922584-637813252467527775.jpg
Doc-P-922584-637813252467527775.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مهنئا في ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.

وجاء في نص البرقية:
"يسرّنا في الذكرى الثلاثمئة لتأسيس المملكة العربية السعودية أن نتقدّم منكم ومن الشعب السعودي الشقيق بأخلص التمنيات الطيبة باستمرار تقدم المملكة وتطورها على المستويات كافة، وأن تتعزز فيها عوامل الاستقرار والأمان، وأن تواصل بقيادتكم مسار الحداثة، وأن تستمر الجهود التاريخية للمملكة في تحصين الدور العربي وفاعليته، تحديداً في هذه المرحلة المصيرية الحافلة بالتحديات الكبيرة في شتى المجالات".

سفيرة سويسرا 
وكان جنبلاط استقبل في كليمنصو سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت، حيث تم عرض لمختلف التطورات والمستجدات السياسية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:12 | 2022-02-24
11:59 | 2022-02-24
15:53 | 2022-02-24
15:43 | 2022-02-24
15:17 | 2022-02-24
15:06 | 2022-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website