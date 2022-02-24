جنبلاط: لتستمر جهود السعودية التاريخية في تحصين الدور العربي

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مهنئا في ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.وجاء في نص البرقية:"يسرّنا في الذكرى الثلاثمئة لتأسيس المملكة العربية السعودية أن نتقدّم منكم ومن الشعب السعودي الشقيق بأخلص التمنيات الطيبة باستمرار تقدم المملكة وتطورها على المستويات كافة، وأن تتعزز فيها عوامل الاستقرار والأمان، وأن تواصل بقيادتكم مسار الحداثة، وأن تستمر الجهود التاريخية للمملكة في تحصين الدور العربي وفاعليته، تحديداً في هذه المرحلة المصيرية الحافلة بالتحديات الكبيرة في شتى المجالات".سفيرة سويسراوكان جنبلاط استقبل في كليمنصو سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت، حيث تم عرض لمختلف التطورات والمستجدات السياسية.