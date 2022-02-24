لبنان

وزارة الخارجية تدين اجتياح أوكرانيا: لتوقف روسيا العمليات العسكرية فوراً

Lebanon 24
24-02-2022 | 11:59
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 صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الآتي:
 
 
إنطلاقًا من تمسّك لبنان بالمبادئ الراسخة والناظمة للشرعية الدولية التي ترعى الأمن والسلم الدوليين، وفي طليعتها مبدأ إحترام سيادة الدول ووحدة اراضيها وأمن حدودها، 
 
وإيمانًا منه بوجوب حلّ كافة النزاعات التي قد تنشأ بين الدول بالوسائل السلمية، أي عبر التفاوض، ومن خلال آليات الوساطة التي يلحظها القانون الدولي الذي ينبغي أن يبقى الملاذ الأوحد للدول تحت مظلّة الأمم المتّحدة، 
 
ونظرًا لما شهده تاريخ لبنان الحديث من إجتياحات عسكرية لأراضيه ألحقت به وبشعبه أفدح الخسائر التي إمتدّ أثرها البالغ لسنوات طويلة على إستقراره وإزدهاره، 
 
فإنّ لبنان يدين اجتياح الأراضي الأوكرانية ويدعو روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحلّ النزاع القائم بما يحفظ سيادة وأمن وهواجس الطرفين ويسهم في تجنيب شعبي البلدين والقارّة الأوروبية والعالم مآسي الحروب ولوعتها.
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