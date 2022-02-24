مخزومي: حزب الله يتذرع بداعش لتطيير الانتخابات

غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على تويتر: "حزب الله يجعل داعش غب الطلب ويتذرع بوجودها لتطيير الانتخابات. فبعد أن دعم الإرهاب الحوثي ووضع لبنان بمواجهة مع العرب وتدخل بشؤونهم القومية وضرب أمنهم، ها هو يعمل اليوم لشد العصب الشيعي وتخويف المسيحيين بالحديث عن التطرف السني وعودة داعش للبنان مصعدا بخطابه التهديدي والطائفي".