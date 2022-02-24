وزير الشباب والرياضة هنأ اتحاد كشاف لبنان بعيده ال 110

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس "اتحاد كشاف لبنان" بعيده الـ110، وكتب عبر صفحته على الفايسبوك: "تقديرا لعطاءات وتضحيات الكشاف في عيد تأسيسه العاشر بعد المئة، أحيي إتحاد كشاف لبنان والجمعيات الكشفية في رسالتهم الانسانية ونضالهم الاجتماعي وسعيهم الدائم نحو تقارب الاجيال ولقاء الشباب في ميادين الخير والخدمة والعطاء والاستعداد الدائم.الروح الرياضية هي: الروح التنافسية .الروح الكشفية هي: الروح التضامنية .في السياسة والإجتماع والأزمات والأزمنة السلامية، لبنان بحاجة الى التنافسية الرياضية .لبنان في كل وقت يتوق الى التضامنية الكشفية .معا نبني لبنان الغد .معا ننقذ لبنان".