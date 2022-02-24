لبنان

وزير الزراعة تابع مع القادري ووفد البنك الدولي شؤونا زراعية

Lebanon 24
24-02-2022 | 12:09
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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن وفدا من البنك الدولي برئاسة المديرة الأقليمية للتنمية المستدامة آيات سليمان، وقال خلال اللقاء: "هناك أزمتان نعاني منهما في لبنان، أزمة داخلية وأزمة خارجية، حيث نعاني في الداخل من نقص في الطاقة ومعالجته تكون عبر الطاقة البديلة، وعبر توفير الكهرباء من الطاقة الشمسية لتأمين المياه".
 
ولفت وزير الزراعة الى أن "استدامة توفر المياه تستدعي التوجه للاستفادة من الأنهار ومياه الأمطار وتمويل إنشاء برك لتجميع المياه"، مؤكدا "الحاجة للارشاد الزراعي لمعالجة مشكلة ترسبات المبيدات في المنتجات الزراعية وارتفاع القدرة على تأمين جودة المنتجات الزراعية اللبنانية في الأسواق الدولية ودخولها عالم المنافسة".
 
وشدد على "ضرورة جمع وحفظ بيانات (Data) المستفيدين من المشاريع والبرامج المنفذة"، داعيا الى "معالجة مشكلة المدخلات الزراعية وتمكين المرأة في الزراعة".
 
وشدد على "ضرورة ضخ الأموال في المشاريع والبرامج ذات التوجه الصحيح، وزيادة الدعم نظرا للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها البلد"، منبها الى "أهمية النهوض بالقطاعات الانتاجية ولا سيما القطاع الزراعي والعمل لتنشيط الصيد البحري وتربية الماشية".
 
وأكد على "خدمة الانسان وتوفير المساعدة الممكنة لمعالجة التراكمات السياسية والاقتصادية، لإخراج لبنان من ازمته واخراج الدخل القومي المتأثر سلبا".
 
القادري 
كما استقبل وزير الزراعة النائب زياد القادري، وبحث معه في سبل دعم وتطوير القطاع الزراعي في البقاع الغربي وراشيا.
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