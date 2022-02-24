هبة ادوية الى مستوصف الإتحاد النسائي التقدمي في ضهر الأحمر

اعلن مستوصف الإتحاد النسائي التقدمي في بلدة ضهر الأحمر، في بيان، انه "تسلم كمية من الأدوية الطبية مقدمة من الصحافي حسن بحمد وسلاف معروف، بمبادرة إنسانية عن روح الطبيب محمد خضر، تضمنت 80 صنفا من الادوية المتنوعة سيتم توزيعها على المرضى في بلدة ضهر الاحمر وقرى الجوار، بإشراف إدارة المستوصف والأطباء المتخصصين".وذكرت مسؤولة مستوصف ضهر الاحمر إيمان فؤاد أن "هذه المبادرة الخيرية سوف تتواصل شهريا في ظل غلاء الأدوية وفقدان بعضها نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة".