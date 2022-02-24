لبنان

التوحيد العربي: كشف شعبة المعلومات للشبكات الارهابية إنجاز أمني نوعي

Lebanon 24
24-02-2022 | 12:38
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أشادت أمانة الاعلام في حزب "التوحيد العربي" في بيان، بـ"الإنجاز الأمني النوعي الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والذي أدى إلى كشف شبكات ارهابية كانت تحضر لعمليات ارهابية وضرب السلم وإثارة الفتنة وتهديد الأمن والاستقرار".
 
ووجه "تحية وتقدير لشعبة المعلومات على جهودها المتواصلة وقدرتها على المعالجة الوقائية للارهاب وتفويت الفرصة امام المتربصين بأمن البلد واستقراره".
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