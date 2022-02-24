لبنان

خوري استقبل وزيري عدل أربيل وفلسطين

Lebanon 24
24-02-2022 | 12:48
A-
A+
Doc-P-922616-637813289622657601.png
Doc-P-922616-637813289622657601.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير العدل القاضي هنري خوري اليوم، في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وزير عدل أربيل فرست احمد عبد الله، في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في الجامعة العربية الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح ونائب الرئيس الدكتور يوسف السبعاوي.
 
وكان خوري استقبل وزير العدل الفلسطيني محمد شلالده.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:12 | 2022-02-24
11:59 | 2022-02-24
15:53 | 2022-02-24
15:43 | 2022-02-24
15:17 | 2022-02-24
15:06 | 2022-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website