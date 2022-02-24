خوري استقبل وزيري عدل أربيل وفلسطين

استقبل وزير العدل القاضي هنري خوري اليوم، في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وزير عدل أربيل فرست احمد عبد الله، في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في الجامعة العربية الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح ونائب الرئيس الدكتور يوسف السبعاوي.وكان خوري استقبل وزير العدل الفلسطيني محمد شلالده.