لبنان

تخريج مدربين على بناء قدرات عناصر الجيش

Lebanon 24
24-02-2022 | 12:49
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اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، عن  "تخريج عناصر من الجيش تابعوا دورة تدريب المدربين على بناء قدرات عناصر الجيش اللبناني في مجال اسس حماية الطفل وكيفية التواصل معه"، والتي نظمتها جمعيتا "حماية" و"save the children".
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