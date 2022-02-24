اللجنة الطالبية في لبنان: لإجلاء الطلاب اللبنانيين من أوكرانيا فورا

دعت "اللجنة الطالبية في لبنان" ببيان، "وزارة الخارجية والمغتربين الى إجلاء الطلاب اللبنانيين من اوكرانيا فورا، على نفقة الدولة اللبنانية، وذلك حفاظا على ارواحهم ومن منطلق ضرورة ان تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة تجاه مواطنيها المنتشرين في العالم".