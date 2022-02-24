لبنان

اللجنة الطالبية في لبنان: لإجلاء الطلاب اللبنانيين من أوكرانيا فورا

Lebanon 24
24-02-2022 | 12:54
A-
A+
Doc-P-922623-637813305489482463.jpg
Doc-P-922623-637813305489482463.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 دعت "اللجنة الطالبية في لبنان" ببيان، "وزارة الخارجية والمغتربين الى إجلاء الطلاب اللبنانيين من اوكرانيا فورا، على نفقة الدولة اللبنانية، وذلك حفاظا على ارواحهم ومن منطلق ضرورة ان تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة تجاه مواطنيها المنتشرين في العالم".
مواضيع ذات صلة
غوتيريش: الغزو الروسي لأوكرانيا ليس أمراً لا رجعة فيه
lebanon 24
24/02/2022 23:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مع بدء الحرب.. ما مصير عشرات آلاف العرب في أوكرانيا؟
lebanon 24
24/02/2022 23:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: سنلجأ إلى صندوق الطوارئ لشراء معدات طبية عاجلة لأوكرانيا
lebanon 24
24/02/2022 23:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: إسقاط 3 مروحيات روسية من أصل 34 هاجمت كييف
lebanon 24
24/02/2022 23:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة الطالبية في لبنان

أوكرانيا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:12 | 2022-02-24
11:59 | 2022-02-24
15:53 | 2022-02-24
15:43 | 2022-02-24
15:17 | 2022-02-24
15:06 | 2022-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website