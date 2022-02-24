لبنان

مداهمة أماكن توجد فيها معدات تعدين في بلدات مختلفة وتسطير محاضر ضبط

Lebanon 24
24-02-2022 | 13:43
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بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي مصباح ابراهيم، وبعد توفر معلومات عن وجود أجهزة "تعدين" (mining) في عدد من بلدات البقاع الغربي، قامت اليوم دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، ( الشرطة القضائية) وبرفقة فريق من هيئة " أوجيرو" وآخر من مؤسسة كهرباء لبنان، بمداهمة أماكن تواجد هذه المعدات في بلدات: عانا وكفريا وجب جنين وخربة قنافار وعين زبدة، وتم ضبط المعدات ونزع التعديات عن شبكة الكهرباء، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، ومازالت التحقيقات جارية بهذا الشأن، على ان تستكمل هذه الحملة في المنطقة لتشمل بلدات أخرى في المنطقة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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