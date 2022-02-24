بالوثائق: شركة اريبا تطلب من ديوان المحاسبة تحديد الجهة المخولة تسلم اموال فحوصات المطار

علم "لبنان ٢٤"ان شركة "اريبا" المتخصصة بالخدمات المالية، والمكلفة من وزارة الصحة بموجب عقد، بتحصيل الرسم المفروض على الوافدين من الخارج لقاء فحوصات الpcr في المطار، تقدمت بتاريخ ١٦-٢-٢٠٢٢ بكتاب من ديوان المحاسبة، بعد علمها بوجود تحقيق قضائي مفتوح لديه في ملف الفحوصات، وطلبت بموجبه تحديد الجهة التي ستسلمها الاموال المجباة، بعد ان تبين للشركة انه طُلب منها تحويل الاموال الى "جمعية عماّل" وليس الى حساب الخزينة اللبنانية وفق الاصول المتعارف بها.وهنا نص الكتاب الموجه من اريبا الى ديوان المحاسبة.