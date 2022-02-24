قائد الجيش استقبل ديل كول في زيارة وداعية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.