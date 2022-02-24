لبنان

قائد الجيش استقبل ديل كول في زيارة وداعية

Lebanon 24
24-02-2022 | 14:02
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول،  في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.
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