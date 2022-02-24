توقيف مطلوبين في منطقة صحراء الشويفات

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:اوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات كلاً من (ح.ح) و (ع.ن) بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة منها هي عبارة عن ٢٠٤ ظرف من باز الكوكايين و ٢٣٦ ظرفاً من الكوكايين و١٠ ظروف من حشيشة الكيف وظرفين من الماريجوانا اضافة إلى مبلغ من المال.كما اوقفت دورية من المديرية المذكورة في المنطقة عينها كلاً من (ا.ق) و( م.ز) بجرم تعاطي المخدرات وترويجها وسرقة دراجات نارية وسلب عمال سوريين اموالهم واطلاق النار وافتعال الاشكالات حيث أدى احدها إلى إصابة أحد الأشخاص.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.