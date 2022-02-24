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لبنان
درويش ناشد وزير الخارجية تأمين إجلاء اللبنانيين في أوكرانيا
Lebanon 24
24-02-2022
|
14:31
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غرد النائب علي درويش عبر حسابه على "تويتر": "نجدد مطالبتنا وزارة الخاجية بمتابعة وضع المغتربين اللبنانيين في أوكرانيا واجلائهم بأسرع وقت."
واضاف: "وكنا قد توجهنا أمس خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بحضور وزير الخارجية باتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لحفظ أمن اللبنانيين في اوكرانيا وتأمين خروجهم الآمن."
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