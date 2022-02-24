لبنان

توضيح من "أريبا" بشأن الأموال المجباة من فحوصات الPCR للوافدين إلى لبنان

Lebanon 24
24-02-2022 | 14:40
A-
A+
Doc-P-922654-637813356724923175.png
Doc-P-922654-637813356724923175.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن شركة"أريبا"للخدمات المالية البيان الاتي: 
توضيحا اللغط السائد والتسريبات المغلوطة بشأن الاموال المجباة من فحوصات الPCR للوافدين الى لبنان عبر مطار بيروت، نفيد بالاتي:
لقد تم تكليف شركتنا من قبل وزارة الصحة، بموجب عقد، بتحصيل الرسم المفروض على الوافدين من الخارج لقاء وقد تقدمنا بتاريخ ١٦-٢-٢٠٢٢  بكتاب من  ديوان المحاسبة،  بعد علمنا  بوجود تحقيق قضائي مفتوح لديه في ملف الفحوصات،  وطلبنا  بموجبه تحديد الجهة التي سنسلّمها الاموال المجباة،  بعد ان جرى الطلب الينا من الجهات المختصة تحويل الاموال الى "جمعية عماّل" وليس الى حساب الخزينة اللبنانية وفق الاصول المتعارف بها( مرفق نص الكتاب) .فاقتضى التوضيح.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:12 | 2022-02-24
11:59 | 2022-02-24
15:53 | 2022-02-24
15:43 | 2022-02-24
15:17 | 2022-02-24
15:06 | 2022-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website