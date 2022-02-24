توضيح من "أريبا" بشأن الأموال المجباة من فحوصات الPCR للوافدين إلى لبنان

صدر عن شركة"أريبا"للخدمات المالية البيان الاتي:

توضيحا اللغط السائد والتسريبات المغلوطة بشأن الاموال المجباة من فحوصات الPCR للوافدين الى لبنان عبر مطار بيروت، نفيد بالاتي:

لقد تم تكليف شركتنا من قبل وزارة الصحة، بموجب عقد، بتحصيل الرسم المفروض على الوافدين من الخارج لقاء وقد تقدمنا بتاريخ ١٦-٢-٢٠٢٢ بكتاب من ديوان المحاسبة، بعد علمنا بوجود تحقيق قضائي مفتوح لديه في ملف الفحوصات، وطلبنا بموجبه تحديد الجهة التي سنسلّمها الاموال المجباة، بعد ان جرى الطلب الينا من الجهات المختصة تحويل الاموال الى "جمعية عماّل" وليس الى حساب الخزينة اللبنانية وفق الاصول المتعارف بها( مرفق نص الكتاب) .فاقتضى التوضيح.