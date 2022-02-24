لبنان

قبيسي: لن نفرّط بثروتنا في البر والبحر ولن نتنازل عن كوب ماء من بحرنا لا لاسرائيل ولا لغيرها

Lebanon 24
24-02-2022 | 15:06
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أحيت "حركة أمل" واهالي بلدة السكسكية الذكرى السنوية لثلاثة من كوادرها المؤسسين المسؤول الثقافي للمنطقة السادسة في اقليم الجنوب المربي: عدنان ضاحي وعضو لجنة شعبة الحركة في السكسكية عباس الصغير والحاج رشيد نصرالله في احتفال في النادي الحسيني للبلدة، حضره عضو هيئة الرئاسة في الحركة خليل حمدان، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي، المسؤول التنظيمي للحركة في اقليم الجنوب نضال حطيط، على رأس وفد من قيادة الاقليم عضو المجلس الاستشاري في الحركة العميد المتقاعد محمد سرور ولفيف من العلماء وفعاليات بلدية واختيارية وتربوية وحشد شعبي .
النائب قبيسي القى كلمة نوه فيها بمزايا المحتفى بهم وتطرق في كلمته الى العناوين السياسية مؤكدا "تمسك الحركة بمشروع الامام الصدر بمشروع وحدة لبنان والعيش المشترك والتمسك بعناوين قوة لبنان المتمثل بالمقاومة في مواجهة الشر المطلق الذي تمثله اسرائيل" .
وقال قبيسي: "لن نفرط بثروتنا في البر والبحر ولن نتنازل عن كوب ماء من بحرنا لا لاسرائيل ولا غير اسرائيل لا تنازل عن اي شبر من ارضنا".
واضاف : "لا يستطيع أحد ان يجري صفقات على حساب الشعب اللبناني ولا يستطيع أحد أن يدمر لبنان من اجل مكاسبه الشخصية ولا يستطيع احد ان يستمر بسياساته الطائفية والمذهبية مغرقا لبنان بازمات اقتصادية ومالية مبتدعا عن ثقافة التوافق والحوار وتوحيد الموقف. لبنان يتعرض لحصار وهذا الحصار يمثل اعتداء صارخ على لبنان واللبنانيين و ازاء ما يتعرض لبنان من حصار الجميع مدعو الى صياغة خطة لمواجهة هذا العدوان من خلال توحيد الموقف اللبناني وحماية اللبنانيين مقيمين ومغتربين".
وجدّد قبيسي تأكيد انحياز حركة أمل الى جانب الفقراء وما تمليهم المصلحة العامة رافضا اي رسوم او ضرائب تمس لقمة عيش الناس سواء في الموازنة او غير الموازنة لا يمكن ان تكون موازنة تحمي الاغنياء على حساب الفقراء".
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