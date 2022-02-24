إشكال في طرابلس

وقع اشكال فردي في محلة مشروع محرم - طرابلس بين كل من المدعو "ا.ر" سوري الجنسية من جهة والمدعو "م.ع" من جهة أخرى ليتطور الى تضارب بين الطرفين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".



وقد تدخل المدعو "ح.ش" محاولة لفض الاشكال ليطلق اعيرة نارية في الهواء من مسدس حربي دون سقوط اصابات ويفر الى جهه مجهولة، فيما عرف ان سبب الاشكال ناتج عن خلفيات استفزازية.