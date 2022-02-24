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لبنان
علاقات شبه منقطعة
Lebanon 24
24-02-2022
|
17:00
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تكاد العلاقات تبدو شبه منقطعة بين حركة سياسية وحزب وسطي، على خلفيات فيتوات على شخصيات حزبية مرشحة للانتخابات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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