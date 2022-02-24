لبنان

شنكر كشف عن عرض "من بعض أعضاء الحكومة" لمقايضة الترسيم برفع العقوبات عن باسيل

Lebanon 24
24-02-2022 | 22:14
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عاد ملف ترسيم الحدود البحرية الى الواجهة من باب اتهام متجدد للعهد والنائب جبران باسيل بالسعي الى مقايضة التنازل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية برفع العقوبات الأميركية عن باسيل، بحسب ما كتبت" النهار".
وقالت"الجديد في هذا الاطار ما كشفه مساعد وزير الخارجية الاميركي السابق دافيد شينكر في مقابلة عبر فيديو مصور عبر موقع "هنا بيروت" عن "عرض قدمه بعض أعضاء الحكومة اللبنانية كصفقة لرفع ‎العقوبات عن ‎النائب جبران باسيل. ويتضمن العرض موافقة لبنان على الخط 23 كحد اقصى لحدود لبنان البحرية مع إسرائيل وهو ما تطلبه إسرائيل خلال عملية ترسيم الحدود". ولوحظ ان أي رد على شينكر لم يصدر من المعنيين".
وتوقعت مصادر "البناء" أن يعود الوسيط الأميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين الى بيروت قريباً للعمل على استئناف المفاوضات".
وكان مساعد وزير الخارجية الاميركي الأسبق دافيد شنكر كشف "عن عرض قدّمه بعض أعضاء الحكومة اللبنانية كصفقة لرفع ‎العقوبات عن ‎النائب جبران باسيل".
وقال: "لا اعتقد ان الادارة الاميركية تقبل بهذا النوع من المقايضة، ولكن سنرى الى اين تصل. هوكشتاين قال إنه سينتظر لمدة اسبوعين ثم سيلغي الاتفاق".
وتحت عنوان" شنكر يفضح "صفقة الترسيم" كتبت "الديار":عقب تاكيد رئيس الجمهورية ميشال عون عن عدم التفريط بالحقوق اللبنانية الغازية، "زعم" مساعد وزير الخارجية الاميركي الأسبق دافيد شنكر ان بعض أعضاء الحكومة اللبنانية عرضوا صفقة لرفع ‎العقوبات عن ‎رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل خلال محادثات "الترسيم"، وقال لا اعتقد ان الادارة الاميركية تقبل بهذا النوع من المقايضة، ولكنه عاد والمح الى انه يجب الانتظار الى اين تصل، وذّكر ان "الوسيط" الاميركي عاموس هوكشتاين قال انه سينتظر لمدة اسبوعين ثم سيلغي الاتفاق!.
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