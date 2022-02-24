لبنان

تهديدات داعش جدية

Lebanon 24
24-02-2022 | 22:37
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كتبت" الديار": بعد ساعات على اعلان فرع المعلومات في احباط عمليات انتحارية مفترضة في الضاحية الجنوبية من قبل خلايا لتنظيم «داعش» الارهابي، وبعيدا عن محاولات التوظيف السياسي للحدث، علمت "الديار" ان السلطات الامنية السورية سبق وحذرت الجانب اللبناني من خطورة عودة "التنظيم" الى العمل على الاراضي اللبنانية في ظل "انتعاشة" مشبوهة لمجموعات ارهابية على الاراضي السورية، وكان لافتا ان مسالة انتقال نحو ٦٥ شاباً لبنانياً عبر الأراضي السورية للالتحاق بالتنظيم في العراق، كانت مدار متابعة حثيثة بين الجانبين السوري- واللبناني امنيا، لان الخطورة الكامنة في هذا الخط المفتوح ذهابا وايابا، ما يفتح الباب امام ازدياد حجم المخاطر على الساحة اللبنانية.
 
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