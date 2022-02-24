14
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أطفال لبنان بخطر.. لا لقاحات في الاسواق
Lebanon 24
24-02-2022
|
22:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رمال جوني في "نداء الوطن": لا يختلف اثنان على أن الأمن الصحي للأطفال بخطر جرّاء فقدان اللقاحات من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل خيالي ما أدى إلى عودة انتشار فيروسات الروتا والجدري والسحايا بشكل كبير، ما يضع صحتهم على المحك، لا سيما في ظل التدهور الحاصل في القطاع الصحي من ناحية وارتفاع الفاتورة الاستشفائية من ناحية أخرى.
عشرات الإصابات في صفوف الأطفال تسجل وتؤدي إلى دخول المستشفى، والسبب كما يقول طبيب الأطفال الدكتور الياس أنّ "فقدان اللقاحات وتوقف الأهالي عن تلقيح أولادهم، تسبّبا بعودة الكثير من الفيروسات للظهور من جديد كالسحايا والروتا". ويعيد السبب إلى الأزمة الاقتصادية ولعبة الدولار التي تسبّبت بانقطاع اللقاحات فتزايدت على إثرها حالات الروتا بشكل كبير.
منذ أربعة أشهر وأمراض التيفوئيد تنتشر بين الأطفال، ما زرع الخوف في نفوس الأهالي إذ يقفون بين مطرقة أسعار اللقاحات الخيالية وسندان انقطاعها رغم أهميتها، وبينهما عادت الفيروسات الخطيرة للظهور مجدداً ويعيد الدكتور الياس السبب إلى فقدان اللقاح من الأسواق وانقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر على الأكل إضافة إلى المياه الملوثة.
بحسبه كان الأطباء يوفّرون الكثير من اللقاحات إلا أنها اليوم قليلة جداً، وإن توفرت فبسعر مرتفع جداً، و"هذا الوضع بات لا يطمئن، لاسيما مع تزايد حالات الإصابة بالفيروسات القديمة الجديدة التي ما كانت لتعود لولا الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحت وطأتها الشعب اللبناني والتي أدت الى انقطاع اللقاحات وارتفاع سعرها وتمنع الاهالي عن تلقيح أولادهم والنتيجة عودة انتشار الروتا والجدري والسحايا والتيفوئيد وهي لقاحات لا توفّرها وزارة الصحة رغم أهميتها".
لم تترك الأزمة قطاعاً إلا وطالته، غير أن الأخطر هو فقدان واحتكار لقاحات الأطفال وقد بات أمنهم الصحي في خطر فيما وزارة الصحة شبه غائبة، في ظل احتدام الفيروسات التي لا تقل خطراً عن "كورونا"، فمتى تظهر اللقاحات من جديد وبسعر معقول؟
تابع
الأكثر قراءة
هذا ما توقعه ميشال حايك عن روسيا وأوكرانيا وبوتين ونهاية الحرب! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك عن روسيا وأوكرانيا وبوتين ونهاية الحرب! (فيديو)
08:30 | 2022-02-24
24/02/2022 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل بوتين في الضاحية؟ (صورة)
Lebanon 24
ماذا يفعل بوتين في الضاحية؟ (صورة)
04:26 | 2022-02-24
24/02/2022 04:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالقُبل والعناق زوجة راغب علامة تستقبله في باريس.. والجمهور يسأل: "ليه ضايق خلقو"! (فيديو)
Lebanon 24
بالقُبل والعناق زوجة راغب علامة تستقبله في باريس.. والجمهور يسأل: "ليه ضايق خلقو"! (فيديو)
04:30 | 2022-02-24
24/02/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح غربي يُدمّر قوة بوتين من دون رصاصة واحدة... ما هو؟
Lebanon 24
سلاح غربي يُدمّر قوة بوتين من دون رصاصة واحدة... ما هو؟
12:00 | 2022-02-24
24/02/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أثار الريبة في الطيونة فأطبقت عليه قوى الامن وأوقفته... وهذا ما اعترف به (صورة)
Lebanon 24
أثار الريبة في الطيونة فأطبقت عليه قوى الامن وأوقفته... وهذا ما اعترف به (صورة)
05:14 | 2022-02-24
24/02/2022 05:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2022-02-25
"استقلالية السلطة القضائية" عادت الى لبنان بعد ٩٦ عاما
01:00 | 2022-02-25
جلسة الحكومة اليوم رهن اتصالات ميقاتي.. وفياض"لا يفهم" أسباب تأخير الموافقة على خطة الكهرباء
23:29 | 2022-02-24
سارق دراجات نارية يقع بقبضة القوة الامنية المشتركة في مخيم البداوي
23:06 | 2022-02-24
مخاوف على املاك الدولة العقارية؟
22:40 | 2022-02-24
"شعبة المعلومات" تحاصر ادعاء القاضية عون على اللواء عثمان
22:37 | 2022-02-24
تهديدات داعش جدية
فيديو
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
14:00 | 2022-02-24
25/02/2022 08:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-02-24
25/02/2022 08:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ضربات إسرائيلية على سوريا.. واستهداف لقلب دمشق وريفها (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ضربات إسرائيلية على سوريا.. واستهداف لقلب دمشق وريفها (فيديو)
23:30 | 2022-02-23
25/02/2022 08:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact