لبنان

​سارق دراجات نارية يقع بقبضة القوة الامنية المشتركة في مخيم البداوي

Lebanon 24
24-02-2022 | 23:29
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن القوة الامنية المشتركة ألقت القبض على المدعو إ.ع (لبناني الجنسية من منطقة التبانة)، وذلك في مخيم البداوي. وكان الموقوف يقوم بإدخال دراجات نارية مسروقة من منطقة ابو سمرا الى مخيم البداوي، وتم تسليمه هو والمسروقات الى مخابرات الجيش.
 
 

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