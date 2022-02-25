لبنان

"استقلالية السلطة القضائية" عادت الى لبنان بعد ٩٦ عاما

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-02-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-922796-637813732338875222.jpg
Doc-P-922796-637813732338875222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هو  عَودٌ على بدء، والبدء بدأ منذ نحو ٩٦ عاماً وتحديداً في العام ١٩٢٦، أي منذ تاريخ وضع مواد الدستور ، من بينها مادة تحمل الرقم ٢٠ وتتحدث عن " سلطة قضائية مستقلة في لبنان" تتولاها المحاكم بمختلف درجاتها وإختصاصاتها ضمن قانون يحفظ حق القاضي والمتقاضي.
"هو كلام جميل فيه الكثير من الطوباوية"، على ما يقول مصدر قضائي متابع لمشروع قانون إستقلالية السلطة القضائية في رحلاته المكوكية وفترات السبات الموسمية التي يمرّ بها منذ عشرات السنين، متنقلاً بين أدراج اللجان في المجلس النيابي، وكان آخرها " العودة الميمونة" الى أدراج لجنة الإدارة العدل مطلع هذا الأسبوع خلال جلسة تشريعية يتيمة، أقرّ النواب خلالها ما أقرّوه، ورحّلوا ما رحّلوه لمزيد من الدرس والتمحيص، إذا إفترضنا حسن النية، ما يعني حكماً العودة الى refrain "إستقلالية القضاء" التي ستحتفل باليوبيل المئوي لتعطيل العمل بها  بعد أربع سنوات من الآن إذا بقيت الحال على ما هي عليه.
المصدر القضائي يذكّر أيضاً بلازمة أخرى لا تقلّ أهمية عن إستقلالية القضائية، وهي متفرّعة منها لا بل في صلبها، والمقصود بها التشكيلات والمناقلات والإلحاقات والإنتدابات القضائية التي تبرز من ضمن دور مجلس القضاء الأعلى المحوري، هذا المجلس الذي يتألف من عشرة أعضاء تعيّن الحكومة منهم ثمانية، و"تستشعر عن بعد" تعيين العضوين الأخيرين اللذين يُتم إختيارهما بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير العدل، وبعد إستطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، فهل هكذا تُكرَّس سلطة قضاة من المفترض أن يكونوا مستقلّين في إجراء وظائفهم وأن يحكموا بإسم الشعب اللبناني؟ والى متى ستستمر السلطة السياسية في تفصيل التشكيلات والترقيات على مقاس المحسوبين عليها و بالتالي الإخلال بمبدأ فصل السلطات؟
هذه الأسئلة يطرحها المصدر القضائي على نفسه ليجيب عنها بجملة مقتضبة تحمل الكثير الكثير من الإستياء "إنشالله خير...."
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2022-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2022-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2022-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:33 | 2022-02-25
04:32 | 2022-02-25
04:30 | 2022-02-25
04:16 | 2022-02-25
04:13 | 2022-02-25
04:00 | 2022-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website