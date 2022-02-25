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لبنان
هذا ما حصل أمام بلدية طرابلس في الليل!
Lebanon 24
25-02-2022
|
01:21
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اقدم مجهولون في ساعات الليل على سرقة رنج من نوع " CR-V Honda " بالقرب من بلدية طرابلس، وفروا الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".
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سرقة
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