لبنان

هذا ما حصل أمام بلدية طرابلس في الليل!

Lebanon 24
25-02-2022 | 01:21
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اقدم مجهولون في ساعات الليل على سرقة رنج من نوع " CR-V  Honda " بالقرب من بلدية طرابلس، وفروا الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".
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