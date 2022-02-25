سببان يدفعان حزب الله للتمسك بتعيينه؟

قالت مصادر مطلعة إن حزب الله متمسك بتعيين العميد أنور حمية نائبا لمدير عام أمن الدولة لسببين:الأول من باب الميثاقية والكفاءة والأقدمية في الخدمة في جهاز أمن الدولة .أما الثاني فهو سبب مناطقي إنتخابي حيث أن العميد حمية له مونة ومحبة لدى أبناء العائلة التي يصل عدد أصواتها الى حوالى ١٣ ألف صوت في قضاء بعلبك الهرمل .