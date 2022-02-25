لبنان

سببان يدفعان حزب الله للتمسك بتعيينه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-02-2022 | 01:30
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قالت مصادر مطلعة إن حزب الله متمسك بتعيين العميد أنور حمية نائبا لمدير عام أمن الدولة لسببين: 
الأول من باب الميثاقية والكفاءة والأقدمية في الخدمة في جهاز أمن الدولة .
أما الثاني فهو سبب مناطقي إنتخابي حيث أن العميد حمية له مونة ومحبة لدى أبناء العائلة التي يصل عدد أصواتها الى حوالى ١٣ ألف صوت في قضاء بعلبك الهرمل .
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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