لبنان

باسيل يريد فرض شروطه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-02-2022 | 01:45
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لا يزال رئيس" التيار الوطني الحر "جبران باسيل يناور في مشاوراته مع "الثنائي الشيعي" تمهيدا لاتخاذ  قرار التحالف او عدمه في الانتخابات النيابية المقبلة، لذلك فهو يدخل في تفاصيل الدوائر الانتخابية المشتركة ويضع شروطا وطلبات على الطاولة، وفق ما يقول مصدر مطلع في"الثنائي الشيعي".
ويضيف المصدر" ان شروط باسيل تكون احيانا غير منطقية ولا يمكن للثنائي الموافقة عليها بالاخص في الدوائر التي ستشهد ترشيح حركة امل مرشحا على لائحة الثامن من اذار، لان مطالب التيار تظهر كأنها تحديا واضحا من باسيل للحركة، وبشكل خاص في البقاع الغربي".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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