استقالة مدير عام مرجحة لهذا السبب

رجّح مصدر مطلع ان يقدم مدير عام امن الدولة اللواء أنطوان صليبا إستقالته من رئاسة الجهاز والسلك العسكري ككل، رغم انه بقي له سنة وثمانية أشهر في الخدمة، فيصار الى تعيينه مجددا مديراً عاماً مدنياً لجهاز أمن الدولة على غرار ما حصل مع اللواء عباس إبراهيم في الامن العام.