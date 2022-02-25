الخلاف مع الاشتراكي يضع" القوات" امام حلّين

يبدو ان الاختلاف في وجهات النظر بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي بشأن كيفية توزيع المقاعد الانتخابية في دائرة الشوف وعاليه لن تكون نتائجه مرضية للقوات ، خصوصا في ظل اصرار رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط على موقفه.وترى مصادر مطلعة ان "الاشتراكي" لن يوافق على اعطاء المقعد الماروني للقوات اللبنانية في قضاء عاليه وهذا ما تصر عليه القوات، لذلك فإن معراب ستكون امام خيارين اما انهاء التحالف مع جنبلاط او القبول بتسمية اورثوذكسي في الدائرة.