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لبنان
مواطن يشكو من غلاء "هذه الخدمة"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-02-2022
|
03:45
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شكا أحد المواطنين من غلاء تصوير الأوراق في أحد المكاتب الذي يؤمن خدمات للتأشيرات والسفر، لافتًا الى أنّ تكلفة تصوير الورقة الواحدة بلغت دولارًا، أي أنه دفع ٢١ الف ليرة مقابل الحصول على صورة لورقة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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