لبنان

أسعار المواد الغذائية سترتفع في حالة واحدة.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-02-2022 | 03:15
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يتخوف عدد كبير من المواطنين، من ارتفاع اضافي في سعر المواد الغذائية خصوصا مع انتشار معلومات تفيد بأن سعر صرف الدولار لن يبقى على حاله بل سيرتفع من جديد.
وفي هذا السياق قال مصدر مطلع لـ"لبنان24" : ان "الإرتفاع العالمي في أسعار النفط والمواد الأوليّة سينعكس بشكلٍ مؤكّدٍ على أسعار السلع الأساسيّة في الشهرين المقبلين، لا سيما بعد الازمة بين اوكرانيا وروسيا"، مطمئناً في هذا الاطار "الى ان الارتفاعات لن تكون كبيرة وستتماشى مع ارتفاع سعر الصرف".

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