لبنان

زحمة سير خانقة على جسر ⁧‫الكازينو‬⁩... ما السبب؟ (صورة)

Lebanon 24
25-02-2022 | 02:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقلاب شاحنة على جسر ⁧‫الكازينو‬⁩ وزحمة سير خانقة في المحلة.
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جسر ⁧‫الكازينو

شاحنة

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