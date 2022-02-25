المرتضى: لا يمكن لوزير الخارجية إصدار موقف دون الرجوع إلى الحكومة!

غرد وزير الثقافة محمد المرتضى عبر حسابه على "تويتر" كاتباً: "لمن يسأل: المادة 65 من الدستور تنيط بمجلس الوزراء وضع "السياسة العامة للدولة" في جميع المجالات، فلا يمكن لوزير الخارجية ان يصدر اي موقف حول اي نزاع دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وإلا يكون قد حدد منفردا "السياسة العامة للدولة" وهي صلاحية لا يحوزها".

لمن يسأل: المادة 65 من الدستور تنيط بمجلس الوزراء وضع "السياسة العامة للدولة" في جميع المجالات، فلا يمكن لوزير الخارجية ان يصدر اي موقف حول اي نزاع دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وإلا يكون قد حدد منفرداً "السياسة العامة للدولة" وهي صلاحية لا يحوزها. — القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة (@JugeMMourtada) February 25, 2022