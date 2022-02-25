لبنان

المرتضى: لا يمكن لوزير الخارجية إصدار موقف دون الرجوع إلى الحكومة!

Lebanon 24
25-02-2022 | 02:59
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غرد وزير الثقافة محمد المرتضى عبر حسابه على "تويتر" كاتباً: "لمن يسأل: المادة 65 من الدستور تنيط بمجلس الوزراء وضع "السياسة العامة للدولة" في جميع المجالات، فلا يمكن لوزير الخارجية ان يصدر اي موقف حول اي نزاع دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وإلا يكون قد حدد منفردا "السياسة العامة للدولة" وهي صلاحية لا يحوزها".
 
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