أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تحرك لاهالي الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا عند ساحة النور في طرابلس، مطالبين الدولة اللبنانية بالاسراع في اجلاء أبنائهم واعادتهم الى وطنهم سالمين، مشيرة الى انه لا يتم السماح للطلاب الذين لم يدفعوا القسط كاملاً من مغادرة الاراضي الاوكرانية.