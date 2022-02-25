اجتماع تحضيري في بلدية طرابلس لإعلان المدينة عاصمة ثقافية للوطن العربي

نظمت اللجنة الثقافية في بلدية طرابلس برئاسة عضو المجلس البلدي الدكتور باسم بخاش، اجتماعا في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي، ضم الدكتور فواز كبارة ممثلا وزارة الثقافة وهيئات ثقافية وفنية في طرابلس سواء حضوريا أو عن بعد. وحضر: رئيسة المديرية العامة للآثار في الشمال الدكتورة سمر كرم، مدير المركز الثقافي الفرنسي في الشمال ايمانويل خوري، رئيس المجلس الثقافي في لبنان الشمالي صفوح منجد، صاحب مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية الدكتور سابا زريق، نائبة رئيس كورال الفيحاء رولا أبو بكر بالاضافة الى شخصيات وناشطين في القطاع الثقافي. كما شارك عبر الانترنت نحو 10 شخصيات ثقافية.حدد المجتمعون الهدف الرئيسي للاجتماع، وهو "إعلان بدء اللجنة الثقافية في بلدية طرابلس التحضير لمناسبة "طرابلس عاصمة ثقافية للوطن العربي 2024"، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، بعد تولي البلدية الملف وإطلاق التحضيرات له لوضع رؤية وخطة والسعي لتنفيذها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية الناشطة، مع الأخذ في الاعتبار ما سبق من جهود لفعاليات أهمها المجلس الثقافي في لبنان الشمالي وغيره من شخصيات عملت على الملف.بخاشبدأ اللقاء بكلمة للدكتور بخاش ذكر فيها أن "هذه المناسبة هي فرصة ذهبية للمدينة"، مذكرا بـ "تاريخ فكرة العاصمة الثقافية من أوروبا الى الوطن العربي"، متحدثا عن "أهمية الثقافة في نشر الوعي والمعرفة والتحولات المجتمعية نحو الديمقراطية".وأكد أنه "سيتم التنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات لوضع خطة تضم سلسلة نشاطات ثقافية وفنية مهمة، تليق بتاريخ المدينة العريق، لتعطي أجمل صورة عنها ولجذب الزوار والسياح من الداخل والخارج".كبارةثم ألقى ممثل وزير الثقافة كلمة أعلن فيها "دعم الوزارة طرابلس وبلديتها وما يتم القيام به والتحضير له"، متمنيا أن "تشمل النشاطات كافة الأحياء وجميع المؤسسات".ثم كانت مداخلات للمشاركين عرضت أفكارا عدة وكيفية مساهمتهم المستقبلية في هذه المناسبة، وأكدوا "ضرورة ان يتم التحضير لخطة شاملة تجمع بين كافة النشاطات على أن تغطي جميع مناطق واحياء المدينة وكافة الأعمار لخلق دينامية فكرية وثقافية نشطة جدا في المدينة".واتفق الجميع على أن "يستكمل هذا الاجتماع بسلسلة لقاءات في القريب العاجل لمتابعة وضع رؤية وخطة بطريقة منهجية وعلمية والاتفاق على كيفية إدارتها وتنفيذها".