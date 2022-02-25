بعد إقفال صيدلية كنانا في الجناح... تحرك مرتقب لنقابة الصيادلة

دعا نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، صيادلة لبنان، للتوجّه الى صيدلية كنانا، قرب مستشفى الحكومي، في الجناح، عند الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك "بعدما اقدم رئيس بلدية الغبيري، على اقفالها دونما وجه حق".