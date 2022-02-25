لبنان

جلسة لمجلس الوزراء اليوم في بعبدا لاستكمال البحث بخطة الكهرباء

Lebanon 24
25-02-2022 | 03:39
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علم "لبنان24" أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة، عند الساعة الثالثة ظهر اليوم، في قصر بعبدا، وذلك لاستكمال البحث بخطّة الكهرباء.
 
 
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