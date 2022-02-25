لبنان

آخر المستجدات.. هذه هي حال الجالية اللبنانية في أوكرانيا

Lebanon 24
25-02-2022 | 03:48
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قال سفير لبنان في أوكرانيا علي ضاهر إن "الأوضاع تتدهور خصوصاً من الناحية العسكرية باعتبار أن التحرك باتجاه أوكرانيا عنيف"، مشيراً إلى أنّ "المنشآت السكنية لا تتعرض للأضرار والإصابات ما يجعلنا بحالة اطمئنان نسبياً".
 
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أوضح ضاهر أنّ "الجالية اللبنانية موزّعة في كل الأراضي الأوكرانية ويساورها القلق بشكل متفاوت، لكن الفئة التي نلتفت اليها، هي الطلاب، وعددهم حوالى 700، إضافة الى 200 لبناني، من دون احتساب العدد الذي غادر".
 
وأشار الى أن "خلية الأزمة التي تم تشكيلها استحدثت منصة تم من خلالها ضبط الأسماء، بإنتظار جلاء الأوضاع العسكرية وإعادة فتح الأجواء لترتيب المغادرة عبر المعابر البرية".
 
مع هذا، فقد لفت ضاهر إلى أنّ "التوجه سيكون بمساعدة المغادرين عبر تأمين الإحاطة المادية ومن المفترض أن يصدر القرار قريباً"، وختم: "لم نتبلغ حتى اليوم بأي خسائر بشرية تعرضت لها الجالية اللبنانية".
 
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