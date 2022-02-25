لبنان

سرقة أسلاك شبكة الكهرباء في وادي خالد

Lebanon 24
25-02-2022 | 03:45
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين سرقوا أسلاك شبكة الكهرباء في منطقة وادي خالد العكارية - محلة البعلية.
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شبكة الكهرباء

وادي خالد

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