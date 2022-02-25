مؤتمر صحافي للمرصد الشعبي حول الانتخابات الأحد المقبل

يعقد المرصد الشعبي مؤتمراً صحافياً تحت عنوان "انتخابات ٢٠٢٢:الرؤية السياسية"، يوم الاحد 27 شباط الحالي، الساعة 12 ظهرا، في station beirut، جسر الواطي.