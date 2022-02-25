لبنان

مؤتمر صحافي للمرصد الشعبي حول الانتخابات الأحد المقبل

Lebanon 24
25-02-2022 | 03:56
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يعقد المرصد الشعبي مؤتمراً صحافياً تحت عنوان "انتخابات ٢٠٢٢:الرؤية السياسية"، يوم الاحد 27 شباط الحالي، الساعة 12 ظهرا، في station beirut، جسر الواطي.
 
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