انقطاع التيار الكهربائي عن الهرمل والقرى المحيطة منذ يومين

يستمر انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الهرمل والقرى المحيطة منذ يومين. وطالب الاهالي وزير الطاقة وكهرباء لبنان بتوضيح الأسباب، سائلين "أين الوعود بتحسين ساعات التغذية؟، علما أن ساعات التغذية بالتيار الكهربائي كانت في الأيام الماضية ساعة واحدة.