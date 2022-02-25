لبنان

مستشفى البترون نفى الاخبار عن توظيفات سياسية: إفتراءات لتضليل الناس

Lebanon 24
25-02-2022 | 04:13
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 أصدرت إدارة مستشفى البترون بيانا نفت فيه الخبر الذي يتم تداوله في الاعلام عن توظيفات سياسية تجري في المستشفى. 

وجاء في البيان:"يهم مستشفى البترون ان ينفي جملة و تفصيلا كل ما ورد من إفتراءات لتضليل الناس لأهداف شخصية وسياسية، وإبعاد مستشفى البترون عن حساباته الشخصية لأنها ليست مكان لتصفية الحسابات" .

وختمت بيانها: "ستبقى الإدارة كما كانت أبوابها مفتوحة لأي باحث عن حقيقة وليس قصصا من نسج الخيال و للغيارى على مصلحة المستشفى ، نعلمكم أنها بألف خير رغم الظروف الإقتصادية الصعبة و ستبقى في خدمة المرضى".
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