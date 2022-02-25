لبنان

"مواقف صارمة ومصيرية"... مؤتمر صحافي لنقيب المحامين في بيروت الاثنين المقبل

Lebanon 24
25-02-2022 | 04:16
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يعقد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مؤتمراً صحفياً، وفي حضور نقباء المهن الحرة في لبنان وأعضاء لجنة حماية حقوق المودعين، حيث سيتخذ مواقف صارمة ومصيرية.
الزمان: الإثنين الواقع فيه 28/2/2022 الساعة الثانية عشرة ظهراً
المكان: نقابة المحامين في بيروت – قصر العدل- الطابق الثاني
 
 
 
 
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