"مواقف صارمة ومصيرية"... مؤتمر صحافي لنقيب المحامين في بيروت الاثنين المقبل

يعقد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مؤتمراً صحفياً، وفي حضور نقباء المهن الحرة في لبنان وأعضاء لجنة حماية حقوق المودعين، حيث سيتخذ مواقف صارمة ومصيرية.الزمان: الإثنين الواقع فيه 28/2/2022 الساعة الثانية عشرة ظهراًالمكان: نقابة المحامين في بيروت – قصر العدل- الطابق الثاني