أغطية "ريغارات" ترتبطُ باسم "طرابلس" تصلُ إلى إيطاليا.. فيديو يثيرُ الدّهشة!

تناقل ناشطون لبنانيّون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل أنه تمّ التقاطه بمدينة ساليرنو في إيطاليا، وقد كشفَ عن مشهدٍ يثيرُ الاستغراب والاستهجان في الوقتِ نفسه.

وأظهر الفيديو الذي التقطته سيّدة في أحد شوارع ساليرنو، وجود أغطية خاصة لمجاري الصرف الصحي وقد كُتب عليها: "مجاري بلدية طرابلس".

وأثار هذا الفيديو ضجة بين المتابعين، إذ تساءل البعض عن حقيقة وجود هذا الغطاء في مدينة إيطالية كونه يرتبطُ باسم مدينة عربيّة.

واعتبر ناشطون أنّ هذا الأمرُ يتطلب تحقيقاً من قِبل سلطات المدينة الإيطالية لمعرفة حيثياته، في حين أن ناشطين آخرين قالوا أن الغطاء في حال كان مُهرباً إلى إيطاليا، قد يكون مصدره لبنان، نسبةً إلى مدينة طرابلس في الشمال، أو أنه قد يكون مصدره ليبيا كون العاصمة هناك تسمى طرابلس الغرب.

مع هذا، فقد دعا ناشطون إلى سؤال بلدية طرابلس في لبنان عمّا إذا كانت الكتابة على الأغطية الموجودة في المدينة شبيهة لما هو مكتوب على الأغطية المستخدمة في المدينة الإيطالية.

يُشار إلى أنه خلال الفترة الماضية نشطت أعمال سرقة أغطية مجاري الصرف الصحي والكابلات الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك من أجل بيعها والاستفادة من سعرها الذي يُحتسب بالدولار الأميركي أو ما يُعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق الموازية.