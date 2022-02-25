أرسلان: الأجدى بنا التفرّغ لمشاكلنا وأزماتنا

غرّد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "حين نرفض التدخّل في شؤوننا الداخلية ونعتبر ذلك خرقاً لسيادة وطننا علينا الإلتزام بعدم التدخل في شؤون الآخرين والدول، وبيان الخارجية اللبنانية لا يعبّر عن موقف لبنان الذي يعتزّ بالعلاقات التاريخية مع روسيا الإتحادية. الأجدى بنا التفرّغ لمشاكلنا وأزماتنا والعمل على معالجتها".